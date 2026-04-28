Стали известны детали возможного трансфера Рэшфорда в "Барселону"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, выступающий за "Барселону" на правах аренды, договорился с каталонским клубом о полноценном соглашении.

Фото: Getty Images

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира. По его информации, стороны согласовали соглашение сроком до лета 2030 года. При этом в договоре между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" предусмотрена опция выкупа игрока за 30 миллионов евро.



Каталонский клуб рассчитывает провести полноценный трансфер, однако намерен обсудить с "Манчестер Юнайтед" возможность снижения суммы сделки.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона