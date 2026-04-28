"Проигнорировали встречу с Дегтярёвым". Лепсая назвал клуб РПЛ, который категорически против лимита

Футбольный функционер Тимур Лепсая сообщил, что "Зенит" не поддерживает ужесточение лимита на легионеров в РПЛ и не участвовал во встрече с министром спорта Михаил Дегтярёв.
Он отметил, что клуб занял принципиальную позицию по этому вопросу.

- Насколько я знаю, представителей "Зенита" вообще не было там, они категорически против и проигнорировали [встречу]. Меня сложно обвинить в большой поддержке "Зенита", но здесь я на 100% на стороне здравого смысла, - поделился Лепсая в эфире "Коммент.Шоу".

Ранее были утверждены новые ограничения по иностранным игрокам. Начиная со следующего сезона, тренеры смогут одновременно выпускать на поле не более семи легионеров, а общее число иностранных футболистов в заявке команды будет сокращено до 12.

Лидером РПЛ с 60 очками является "Краснодар". "Зенит" идёт на второй позиции и отстаёт от южан на одно очко.

Опубликовал:
