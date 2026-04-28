Игрок "МЮ" приблизился к рекорду Анри и Де Брёйне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш оформил два результативных паса в игре с "Брентфордом" и довёл их общее количество в текущем розыгрыше АПЛ до 19.

По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком "Арсенала" Месутои Озилом. Выше в списке лучших ассистентов за сезон остаются только Тьерри Анри и Кевин Де Брёйне - у них по 20 результативных передач.



Всего в нынешнем клубном сезоне Фернандеш провёл 33 матча: на его счету восемь забитых мячей и 20 ассистов во всех турнирах.