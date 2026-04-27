Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен

"Балтика" на своём поле уступила "Акрону"

В матче 27-го тура чемпионата России "Балтика" потерпела поражение от "Акрона".
Фото: ФК "Балтика"
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу тольяттинской команды. Счёт мог быть открыт ещё в первой половине встречи: на 15-й минуте Беншимол отправил мяч в сетку, однако гол отменили из-за положения вне игры. После перерыва тот же нападающий сумел отличиться и принести своей команде победу.

Калининградцы имеют 46 очков и занимают пятую позицию. "Акрон" набрал 27 баллов и поднялся на 10-е место.

Чемпионат России. 27 тур

Гол: Беншимол, 54.

"Балтика": Кукушкин, Бевеев (Рядно, 68), Андраде, Гассама, Филин (Андерсон, 46), Варатынов, Беликов (Мендель, 68), Титков (Мурид, 68), М. Петров, Йенне (Оффор, 60), Ласерда.

"Акрон": Гудиев, Фернандес, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Марадишвили (Джурасович, 74), Джаковац (Кузьмин, 78), Хосонов (Базилевский, 90+2), Болдырев (Лончар, 46), Беншимол, Дзюба.

Предупреждения: Беншимол, 66, Андерсон, 81, Неделчару, 83, Гудиев, 90+5.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +6
  • Не нравится