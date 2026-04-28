"Интер" следит за российским игроком ЦСКА - источник

"Интер" проявляет интерес к игроку ЦСКА Кириллу Глебову.

Фото: ПФК ЦСКА

По информации Fc InterNews, клуб отслеживает молодых футболистов и включил россиянина в список возможных кандидатов на усиление. Сообщается, что представители игрока посетили Милан и присутствовали на матче "Интера" с "Кальяри" (3:0), где провели переговоры с представителями итальянской команды.



По данным источника, московский клуб оценивает своего игрока примерно в 20 миллионов евро - именно такую сумму потребуется заплатить за возможный трансфер.



В этом сезоне РПЛ Глебов выходил на поле в 22 матчах, забил пять голов и оформил два ассиста на партнёров.

