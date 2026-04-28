Модрич пропустит остаток сезона - названа причина

Полузащитник " Милана " Лука Модрич получил травму в матче 34-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:0) и больше не сыграет в текущем сезоне.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает пресс-служба клуба. У футболиста диагностирован двойной перелом скулы, из-за чего он пропустит оставшиеся 4 встречи чемпионата.



После 34 туров команда идёт на третьем месте с 67 очками. Лидирует "Интер", набравший 79 баллов, на второй позиции находится "Наполи", у которого 69 очков.