Александр Мартынович: это был один из важнейших матчей в истории "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал победу команды над "Порту" и выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов."Наверное, это был один из важнейших матчей в истории "Краснодара". Это большая победа. "Порту" является большим клубом. Берет гордость, что мы смогли его пройти. Во втором тайме мы старались играть по счёту. У нас было преимущество, надо было его всеми силами удержать. Концовка получилась очень нервная, но рад, что ребята полностью выложились и довели дело до победного конца.В раунде плей-офф точно никому не будет легко. "Олимпиакос" - очень серьёзная команда, с историей. Будем настраиваться, но перед этим у нас очень важный матч в чемпионате, надо сконцентрироваться на нем", - сказал Мартынович.