Маркус Берг: мне стыдно, и это чувство должен ощущать каждый игрок "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг поделился мнением о результате матча против "Олимпиакоса" (0:4).– Конечно, "Олимпиакос" – хорошая команда, но мы помогли им выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Очень разочарован. Мне стыдно за нашу игру, это не наш уровень, мы должны играть лучше. Мы позволили им забить четыре гола, три – в концовке, это кошмар. Я не знаю, что сказать. Все, что могло сложиться плохо – вышло плохо. Мы не использовали наши моменты, пропускали контратаки, у нас не держался мяч, когда было нужно. Все пошло не так, как должно было.Видно, что они изучили нас, изучили наши слабые места и ударили по ним. Сделали это хорошо. Но если бы мы сыграли на своем уровне, то 0:4 не было бы и близко. Нам нужно пережить этот удар и двигаться дальше.– Я провел всего три игры, три очень сложные игры. Думаю, сегодня была наша худшая игра за долгое время. Неприятно быть соучастником такого поражения, мне стыдно, и это чувство должен испытывать каждый игрок команды. Нельзя так играть в больших матчах.– Нет, просто неудачно принял мяч. Если бы принял лучше, то можно было бы сблизиться и пробить из более выгодного положения. Пришлось бить с линии штрафной. Это было не лучшее завершение эпизода, – сказал Берг.