"Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" и сыграет в Лиге Европы

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" на своем поле уступил "Олимпиакосу" со счетом 1:2. В следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы.



Лига чемпионов



Плей-офф



Матч 1 - 0:4



Голы: Уткин, 10 - Эль-Араби, 11, 47.



"Краснодар": Крюцюк, Петров (Скопинцев, 56), Спайич, Фьолусон, Стоцкий, Уткин (Игнатьев, 67), Олссон, Вильена, Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон.



"Олимпиакос": Жозе Са, Цимикас, Семеду (Сиссе, 64), Эльабделлауи, Мерия, Гильерме, Бухалакис, Масурас, Поденсе (Камара, 83), Вальбуэна, Эль-Араби (Судани, 73).



Предупреждения: Стоцкий, 25, Намли, 70, Олссон, 75, Спайич, 76.