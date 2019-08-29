"Клуб, который все хотят заполучить в соперники при жеребьевке Лиги чемпионов", - написано в социальной сети.
"Зенит" посеян в турнире в 1-й корзине, куда с ними вошли "Ливерпуль", "Челси" "Барселона", "Бавария", "Ювентус", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Жеребьёвка Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 августа, в 19:00 мск.
"Зенит" пошутил над собой, назвавшись клубом, который все хотят получить в соперники при жеребьёвке ЛЧ
Питерский клуб поиронизировал над собой, изменив информацию в разделе "биография" на англоязычной странице клуба в твиттере.
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