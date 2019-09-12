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«Локомотив» воюет против спекулянтов. К Лиге чемпионов забанили уже 70 человек

Соперники вроде «Ювентуса» привлекают слишком много внимания. А где много желающих попасть на матч зрителей, там же достаточно и любителей перепродавать билеты с рук втридорога


В прошлом сезоне «Локомотив» (тогда чемпион страны) получил вполне рабочую группу в Лиге чемпионов, но крепко провалился и не зацепился даже за Лигу Европы. Лёгкие (по именам) соперники команде Сёмина оказались не по зубам.

В этом сезоне всё получилось намного страшнее. «Железнодорожники» попали совсем серьёзно. В одной группе с ними оказался не только «Ювентус», но ещё и «Атлетико» с «Байером». Не «Шальке» и «Галатасарай», правда?

Зато теперь можно просто наслаждаться соперниками, стадионами, выездами и не особо париться насчёт результата. Даже третье место в таком квартете будет очень серьёзным достижением красно-зелёных.

К домашним матчам «Локо» в Лиге чемпионов сразу возник повышенный интерес. Забавно, но в прошлом году клуб не мог собрать аншлаг даже на матчах еврокубков. Теперь работники пресс-службы клуба шутят в социальных сетях на эту тему.

Но «Локомотив» оказался не совсем готов к такому наплыву. Василий Конов в своём телеграм-канале заметил, что купить билет через интернет совсем не просто.

- Болельщики Локомотива уже несколько дней шлют скрины с неработающим сайтом клуба и невозможностью купить билеты на еврокубки, - написал журналист.


- При этом билеты в наличии у спекулянтов без каких-либо проблем. Такая ситуация наблюдается уже не первый день, - добавил Конов и приложил скриншоты с торговой площадки «Авито».


«Локомотив» дал ответ очень быстро:

- Всё не так просто, сайт работает, но, чтобы пробиться к покупке билетов его надо несколько раз обновить. Сайту необходима серьезная и, к сожалению, требующая значительного времени модернизация, и в клубе эта ситуация прорабатывается. А сейчас для того, чтобы сайт вообще не упал, были вынуждены пойти по пути ограничения трафика, чтобы в определенное количество времени только определенное количество людей могло оформлять себе покупку билетов. Что касается проблемы с перекупщиками, то горькая правда в том, что спекулянты могли получить билеты только от болельщиков Локомотива, так как сейчас они продаются только тем, у кого есть абонементы или клубные карты, - привёл Василий Конов.

Про спекулянтов отметили отдельно:

- Личности тех, кто перепродал свои пакеты билетов на ЛЧ перекупщикам устанавливаются и клуб будет безжалостно блокировать клубные карты, а их владельцы получат пожизненный бан на получение таких карт. 70 персонажам уже не повезло.


Напоминаем, что недавно другой российский клуб был вынужден принимать меры по борьбе против любителей перепродавать билеты с наценкой. «Краснодар» перед домашней встречей с «Порту» делал заявление:

- Перед матчем «Краснодар» –«Порту» было аннулировано около трехсот билетов по той причине, что они участвовали в перепродаже. ФК «Краснодар» предупреждал о том, что не следует приобретать билеты на сторонних ресурсах и не в кассах стадиона. На матче таких билетов было выявлено порядка трехсот, и в итоге те, кто приобрел их, не смог попасть на стадион. Впредь мы точно так же будем бороться с перекупщиками, - было опубликовано на официальном сайте клуба.

В прошлом же году ЦСКА заодно решил и проблемы перекупщиков, переехав на матчи Лиги чемпионов в «Лужники». Мест на вместительной арене было столько, что не было особой возможности спекулировать. Хотя с «Реалом», наверное, без этого не обошлось.

«Железнодорожники», насколько известно, рассматривали возможность провести домашние матчи в «Лужниках», но решили остаться на стадионе в Черкизово. Он гораздо меньше (поэтому сторонним лицам легче нечестно зарабатывать), да и вообще ждёт скоро реконструкции. Как сообщали до этого, она может начаться в следующем сезоне.

Фото: twitter.com/unitedsouth


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Теги: Локомотив Краснодар ЦСКА
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