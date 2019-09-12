«Локомотив» воюет против спекулянтов. К Лиге чемпионов забанили уже 70 человек

оказывается, у меня столько друзей и знакомых! жаль, что они все появляются исключительно перед матчем с «Ювентусом».



это из серии «Ань, помнишь, я помогал тебе готовиться к ЕГЭ по математике в 2012 году?... так вот, мне бы 4 билетика...»

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