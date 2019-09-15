Финал Лиги чемпионов набрал в соцсетях более миллиарда интеракций

Это самое популярное ежегодное спортивное мероприятие в мире.

Фото: официальный сайт УЕФА

"Финал главного клубного турнира по футболу в мире превзошел по интересу в соцсетях другие крупные спортивные мероприятия 2019 года более чем на 30%. По данным компании Conviva, специализирующейся на оптимизации и аналитике видео в интернете, "на сегодня финал Лиги чемпионов УЕФА - самое крупное спортивное мероприятие по числу просмотров сториз в отдельном аккаунте Instagram". Их набралось 177 миллионов".



В 1,09 миллиарда пользовательских интеракций входят лайки, репосты и комментарии, а также просмотры видео. По сравнению с прошлым финалом количество выросло на 110%. Взаимодействия отслеживались на всех официальных аккаунтах УЕФА, официальных аккаунтах клубов-финалистов, игроков и различных СМИ по всему миру. Почти половина интеракций (486 миллионов) пришлась на аккаунты УЕФА. Остальные 604 миллиона - на другие платформы", - сообщил в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.