Матч "Байер" — "Локомотив" обслужит бригада арбитров из Польши

Поляк Павел Рачковский назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги чемпионов между "Байером" и "Локомотивом", информирует официальный сайт УЕФА

Фото: AFP

Встреча состоится в Леверкузене 18 сентября и начнется в 22:00 мск. Помогать Рачковскому будут лайнсмены Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервным арбитром назначен Томаш Мусял. Видеопомощником и его ассистентом выступят Павел Гиль и Бартош Франковски.