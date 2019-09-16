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Матч "Байер" — "Локомотив" обслужит бригада арбитров из Польши

Поляк Павел Рачковский назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги чемпионов между "Байером" и "Локомотивом", информирует официальный сайт УЕФА.
Фото: AFP
Встреча состоится в Леверкузене 18 сентября и начнется в 22:00 мск. Помогать Рачковскому будут лайнсмены Михал Обукович и Радослав Сейка. Резервным арбитром назначен Томаш Мусял. Видеопомощником и его ассистентом выступят Павел Гиль и Бартош Франковски.


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Теги: Лига чемпионов Байер Локомотив
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