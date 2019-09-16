"Каждый год жду, что "Зенит" выйдет в Лигу чемпионов и что-то там покажет. Но потом начинаются какие-то проблемы, команда не радует. В группе ей придется очень тяжело. Даже в чемпионате России мы не умеем настраиваться на конкретные матчи…
Вот и во встрече с тульским "Арсеналом" "Зениту" повезло, что соперник принялся играть в открытый футбол. Иначе была бы напряженка. Складывается ощущение, что наш чемпионат создан для того, чтобы, заняв первое или второе место, попасть в Лигу чемпионов, получить свои бонусы. А там уже как получится", — цитирует Чухлова пресс-служба УЕФА.
Борис Чухлов: складывается ощущение, что наши команды играют в Лиге чемпионов как получится
Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов, говоря о старте питерцев на групповом этапе Лиги чемпионов, высказал мнение, что российские команды играют в этом турнире как получится.
Фото: nevasport
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