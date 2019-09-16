Борис Чухлов: складывается ощущение, что наши команды играют в Лиге чемпионов как получится

Чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов, говоря о старте питерцев на групповом этапе Лиги чемпионов, высказал мнение, что российские команды играют в этом турнире как получится.

Фото: nevasport