"В любом случае команда не уходит - у ЦСКА хороший состав. Сейчас любой захочет прийти в стан армейцев. Могли бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера (смеется)", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация о том, что Марко Николич может покинуть кресло главного тренера московского ЦСКА и возглавить греческий клуб АЕК.
По итогам минувшего сезона "армейцы" под руководством Николича финишировали на третьем месте в турнирной таблице и завоевали бронзовые медали РПЛ. Также красно-синие стали обладателями Кубка России, переиграв в Суперфинале "Ростов" (0:0, 4:3 - по пенальти).
Мостовой: ЦСКА мог бы и меня рассмотреть в качестве помощника главного тренера
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможной смены главного тренера в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"