Миранчуки, Хеведес и Кверквелия прилетели с "Локомотивом" на матч против "Байера"

"Локомотив" прилетел в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера", сообщает пресс-служба железнодорожников

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

В состав попали полузащитники Антон и Алексей Миранчук, а также защитники Бенедикт Хеведес и Соломон Кверквелия, у которых были различные травмы.



Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом:



Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;



Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;



Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;



Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.



"Байер" и "Локомотив" сыграют завтра, 18 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.