В состав попали полузащитники Антон и Алексей Миранчук, а также защитники Бенедикт Хеведес и Соломон Кверквелия, у которых были различные травмы.
Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом:
Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;
Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Кверквелия;
Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Ал.Миранчук, Тугарев, Рыбчинский, Куликов, Дорофеев;
Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.
"Байер" и "Локомотив" сыграют завтра, 18 сентября. Начало в 22:00 по московскому времени.
Миранчуки, Хеведес и Кверквелия прилетели с "Локомотивом" на матч против "Байера"
"Локомотив" прилетел в Германию на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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