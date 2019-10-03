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Дмитрий Галямин: у "Эспаньола" забивать некому, в обороне проблемы. ЦСКА - фаворит

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин, выступавший также за "Эспаньол" и "Мериду", вспомнил своё испанское прошлое, отметив, что "армейцы" гораздо сильнее изменились с тех пор.

"Прошло много времени с тех пор, как я играл за эти команды. За это время ЦСКА изменился гораздо больше, чем "Эспаньол". Испанцы как были середняком чемпионата, так и остались. Посещаемость осталась та же, стадион заполняется только на матчах с "Барсой" и "Реалом". Болельщики любят домашнюю атмосферу, которую сами и создают. Позитив, что сейчас играют на новом шикарном стадионе. ЦСКА же сделал гигантские шаги во всех направлениях, сегодня ЦСКА — фаворит с футбольной точки зрения. Что касается воспоминаний о моём испанском периоде, то играли в закрытой стране, сильном чемпионате СССР, очень сильном. Он входил в тройку по таблице коэффициентов, но мы варились в собственном соку, а Испания была новым вызовом с новыми возможностями. Там был более профессиональный подход к футболу, а мы в СССР все были наполовину любителями. С точки зрения требований и всего в остального в Испании всё было по-другому, нужно было адаптироваться. Сегодня ЦСКА должен побеждать, «Эспаньол» играет в этом году не очень хорошо, у них ушли два ведущих футболистов. На них многое держалось. Забивать у команды некому, а в обороне проблемы. В середине поля всё неплохо, но всех проблем это не решает", - цитирует Галямина "Чемпионат".


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Теги: Галямин Эспаньол ЦСКА
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