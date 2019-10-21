Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом".
"Ювентус" всегда грозен, даже когда вылетал в Серию B. А с Криштиану Роналду они тем более представляют угрозу. Они играют дома, так что "Локомотиву" будет очень трудно набрать хоть одно очко.
Остановить "Ювентус" можно только в том случае, если с их стороны будет какая-то недооценка. Но там профессионалы, они вряд ли позволят себе такое. Так что будем ждать футбольного чуда от "Локомотива".
Свою игру можно строить в чемпионате России, а в Лиге Чемпионов придется подстраиваться под "Ювентус". Какой может быть другой выход, кроме игры от обороны? С таким соперником точно не стоит соревноваться в открытый футбол", — сказал Нигматуллин в беседе с Sport24.
Матч "Ювентус" — "Локомотив" состоится в Турине 22 октября.
Нигматуллин: у "Локомотива" нет выхода, кроме как играть от обороны с "Ювентусом"
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