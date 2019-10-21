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Хеведес: Роналду - суперзвезда, но иногда менее классные клубы побеждают фаворитов

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил шансы московской команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Надеюсь, что шансы есть. В этом году команда прибавила. Думаю, "Локомотив" сейчас лучше готов к Лиге чемпионов, чем годом ранее. Хотя мы и тогда неплохо играли, но набрали мало очков.

В матче с "Атлетико" мы достойно смотрелись на протяжении 50-60 минут. Но "Атлетико" создал два момента и забил. У нас были небольшие шансы вернуться в игру, но мы ими не воспользовались. "Локомотив" может бороться с топ-клубами. Хотя, конечно, "Ювентус" и "Атлетико" сильнее как нас, так и "Байера".

Согласен ли со словами Гильерме о том, что "Локомотив" будет бороться за третье место в группе? Более-менее да. Надо быть реалистами. При этом мы не сдаемся раньше времени. Будем цепляться за шанс, бороться. Но "Локомотив" попал в одну из самых сложных групп. "Ювентус" и "Атлетико" — одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в "Ювентусе" есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше.

Нет какого-то одного рецепта, как его сдерживать Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси. Наверное, как-то можно его сдержать. Послушайте, это футбол. Если бы в нем все было ясно заранее, он был бы скучен. А футбол интересен. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у "Ювентуса". Посмотрим, что получится.

Сейчас мы о третьем месте не думаем. "Локомотив" борется в Лиге чемпионов и постарается выйти в плей-офф. Если так выйдет, что мы попадем в Лигу Европы, ничего страшного в этом не вижу. Там хватает топ-команд. Уровень турнира очень высокий", - цитирует Хеведеса "Российская газета".


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Теги: Хеведес Роналду Локомотив Ювентус
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