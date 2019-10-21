Чорлука: "Локомотив" завтра постарается не повторить ошибок, которые допустил в матче с "Атлетико"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука выступил на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".— Можно сравнить с игрой против «Атлетико» две недели назад. "Атлетико", как и "Юве", одна из сильнейших команд. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды.