Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука выступил на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
— Есть ли в принципе в России матчи, сопоставимые с игрой с "Ювентусом"?
— Можно сравнить с игрой против «Атлетико» две недели назад. "Атлетико", как и "Юве", одна из сильнейших команд. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды.
Sport24.ru
Чорлука: "Локомотив" завтра постарается не повторить ошибок, которые допустил в матче с "Атлетико"
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