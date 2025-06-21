Тукманов: если в деле "Торпедо" участвовал "Оренбург", то весь футбол надо разогнать

"Не думаю, что это возможно. Всё-таки есть корпоративная этика. Руководители клубов — достаточно закрытый круг людей, их там всего три десятка человек. Они друг друга знают. И если принимать эту версию, тогда вообще надо разогнать весь футбол к чёртовой матери. Мы пока строим предположения, но пока я не верю в эти обвинения", - приводит слова Тукманова "Чемпионат".
Напомним, 21 июня суд арестовал совладельца московского "Торпедо" Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. По версии следствия, он хотел подкупить судью, чтобы он в трёх матчах Первой лиги сезона-2024/25 способствовал победе "автозаводцев". Если вина бизнесмена будет доказана, то он может быть осужден к тюремному заключению на срок до 7 лет лишения свободы.