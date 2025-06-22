- "Локомотив" успел взять, кого хотел. Я думаю, ничего страшного. Там какая-то мизерная сумма, даже не понимаю, ощущение, как будто специально все сделано. Неужели "Локомотив" не мог выплатить? Просто кому? Наверное, нет адреса.
Напомним, ранее ФИФА наложила на московский "Локомотив" запрет на регистрацию новых футболистов. В июне Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию "железнодорожников" и оставил в силе решение о выплате 49 808 евро плюс 5 процентов годовых с февраля 2022-го в качестве компенсации за трансфер защитника "Мариуполя" Марка Мампасси.
В это летнее трансферное окно состав "Локомотива" пополнил нападающий "Ростова" Николай Комличенко, а также вингеры "Химок" Зелимхан Бакаев и Александр Руденко.
Источник: "Матч ТВ"
Сенников - о трансферном бане "Локомотива": ничего страшного. Клуб успел взять, кого хотел
Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал запрет на трансферы для московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"