- Артем добавляет не только в футбольном поле, у него много разных качеств, в том числе в раздевалке. Кстати, Дзюба пока еще не лучший бомбардир клуба за время его существования: Понсе за "Акрон" забил 17 мячей. Получается, еще одна цель для Артема есть. У него есть задача на этот сезон установить еще один рекорд, и он этого не скрывает.
Напомним, в марте этого года 36-летний Артем Дзюба установил два рекорда. Сначала нападающий "Акрона" стал самым результативным игроком в истории российского футбола, а затем - лучшим бомбардиром национальной сборной России.
Дзюба перешел в "Акрон" в сентябре 2024 года в качестве свободного агента. В 24 матчах за тольяттинскую команду форвард забил 10 мячей и сделал 7 голевых передач. 1 июня футболист продлил трудовое соглашение с клубом еще на один сезон. В августе Дзюбе исполнится 37 лет.
Источник: "Матч ТВ"
Учредитель "Акрона" Морозов: у Дзюбы есть задача на этот сезон установить еще один рекорд
Учредитель "Акрона" Павел Морозов рассказал, что у нападающего Артема Дзюбы есть цель установить рекорд по количеству голов в тольяттинской команде.
Фото: ФК "Акрон"