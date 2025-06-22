"Мы будем жить по-новому? Посмотрим, что это значит. Раз заявили, будем соответствовать", - цитирует Тимощука "СЭ".
Напомним, 24 мая "Зенит" на своем официальном сайте опубликовал обращение, в котором поздравил "Краснодар" с победой в российской Премьер-лиге и сообщил, что команда будет жить по-новому.
В минувшем сезоне сине-бело-голубые заняли вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 66 очков. "Быки", ставшие победителем турнира, опередили петербургский клуб на одно очко. Ранее подопечные Сергея Семака становились чемпионом страны шесть раз подряд.
"Будем соответствовать". Тимощук высказался о заявлении "Зенита" после чемпионства "Краснодара"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на вопрос о заявлении руководства клуба по случаю чемпионства "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"