Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
4 - 2 4 2
Ульсан ХёндэЗавершен
Ривер Плейт
0 - 0 0 0
МонтеррейЗавершен
Ювентус
19:00
ВидадНе начат
Реал Мадрид
22:00
ПачукаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
13:00
Зенит-2Не начат

Зобнин - об оскорбительной кричалке Мостового: он извинился. Мы все в одной лодке, надо уважать друг друга

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что вингер "Зенита" Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку в адрес красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Он извинился. Мы все в одной лодке, надо уважать друг друга. Я не смотрел эти видео", - приводит "Матч ТВ" слова Зобнина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий "Зенита" Андрей Мостовой вместе с фанатами сине-бело-голубых скандировал оскорбительную кричалку в адрес московского "Спартака".

31-летний полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В минувшем сезоне хавбек провел за красно-белых 22 матча в РПЛ и Кубке России, забил два гола и отдал один ассист.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится