"Он извинился. Мы все в одной лодке, надо уважать друг друга. Я не смотрел эти видео", - приводит "Матч ТВ" слова Зобнина.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий "Зенита" Андрей Мостовой вместе с фанатами сине-бело-голубых скандировал оскорбительную кричалку в адрес московского "Спартака".
31-летний полузащитник Роман Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В минувшем сезоне хавбек провел за красно-белых 22 матча в РПЛ и Кубке России, забил два гола и отдал один ассист.
Зобнин - об оскорбительной кричалке Мостового: он извинился. Мы все в одной лодке, надо уважать друг друга
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что вингер "Зенита" Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку в адрес красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"