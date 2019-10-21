Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".
"Удивить "Ювентус" чем-то тяжело. Думаю, нужно больше спортивной наглости, не бояться идти в обводку, где это требуется. Не стесняться, не переживать. Мы можем, просто не нужно бояться.
Видел последний матч с "Болоньей". Да, они очень хороши в атаке, но в обороне тоже есть свои проблемы", - цитирует Миранчука Sport24.ru.
Ан. Миранчук: "Ювентус" хорош в атаке, но в обороне тоже есть свои проблемы
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