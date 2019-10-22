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"Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с загребским "Динамо" - 2:2.

Лига чемпионов

3 тур

Гол: Коноплянка, 17 Додо, 75 - Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

Шахтер: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат (Додо, 66), Коноплянка (Соломон, 66), Патрик, Марлос (Коваленко, 83), Тайсон, Степаненко, Мораес

Динамо Загреб: Ливакович, Стоянович, Дилавер, Перич, Теофиль-Катерин, Леовац, Моро, Адеми (Гояк, 67), Ольмо, Оршич (Иванушец, 89), Гавранович (Петкович, 62)

Предупреждение: Стоянович, 7, Перич, 23, Патрик, 40, Пятов, 58, Болбат, 59, Дилавер, 63, Адеми, 64


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Теги: Шахтер Динамо З
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