Ал. Миранчук: против таких соперников тяжело играть, но можно

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Ювентуса" (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



- Обычный момент, пусть и против сложного соперника. Действовал по-игроцки, качнул игрока, и отдал пас на фланг. Если честно, ожидал ответной передачи. Но получилось как получилось.



- Сложно играть против "Ювентуса"?



- Тяжело перед штрафной играть в пас в одно касание против такого соперника. Чуть-чуть подустали, и в результате буквально сантиметры решали эпизоды.



Можно ли играть против таких соперников? Конечно, это очень тяжело, но в принципе можно. Нам нужно было сильнее дожимать свои моменты.