Наставник "Ювентуса" выделил в составе "Локомотива" Алексея Миранчука

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выделил в составе "Локомотива" полузащитника Алексея Миранчука."Ювентус" принимал "Локомотив" в Турине во вторник, 22 октября. Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась победой команды Сарри со счетом 2:1. При этом "Локо" выигрывал после первого тайма благодаря голу Миранчука на 30-й минуте."Мне понравился Миранчук", — признался на послематчевой пресс-конференции Сарри, назвав Алексея качественным футболистом и отметив его хорошую игру левой ногой.Брат-близнец Алексея, Антон Миранчук, не принимал участия в матче с "Ювентусом" из-за травмы.