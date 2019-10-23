Защитник "Зенита" Дуглас Сантос в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" высказался об уровне соперника.
"Я, конечно, успел понять, что имя "РБ Лейпциг" не такое громкое, как мюнхенская "Бавария", "Боруссия" или даже "Гамбург". Но сейчас футбол очень изменился. Сегодня клуб — это не только имя, но и игроки. В "Лейпциге" они очень сильные. А тот факт, что ими проделан путь от третьего дивизиона до Бундеслиги, а теперь третий год удается удерживать там высокие позиции — это очень здорово и достойно уважения. Хорошая команда! Я лично только так о ней и думаю.
Какой-то один сильный компонент назвать трудно. Но при этом "Лейпциг" — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку", — цитирует Сантоса "Матч ТВ".
Матч "РБ Лейпциг" — "Зенит" состоится 23 октября. Начало — в 19:55 мск.
Дуглас Сантос: "РБ Лейпциг" — хорошая команда. Они всегда думают об атаке
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