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Дуглас Сантос: "РБ Лейпциг" — хорошая команда. Они всегда думают об атаке

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" высказался об уровне соперника.

"Я, конечно, успел понять, что имя "РБ Лейпциг" не такое громкое, как мюнхенская "Бавария", "Боруссия" или даже "Гамбург". Но сейчас футбол очень изменился. Сегодня клуб — это не только имя, но и игроки. В "Лейпциге" они очень сильные. А тот факт, что ими проделан путь от третьего дивизиона до Бундеслиги, а теперь третий год удается удерживать там высокие позиции — это очень здорово и достойно уважения. Хорошая команда! Я лично только так о ней и думаю.

Какой-то один сильный компонент назвать трудно. Но при этом "Лейпциг" — это команда, которая всегда думает об атаке. Очень любит владеть мячом, контролировать игру и делает на это большую ставку", — цитирует Сантоса "Матч ТВ".

Матч "РБ Лейпциг" — "Зенит" состоится 23 октября. Начало — в 19:55 мск.


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Теги: РБ Лейпциг Зенит Лига чемпионов Дуглас Сантос
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 8 16
...
3 Бавария 8 15
4 Боруссия Д 8 15
5 РБ Лейпциг 8 15
6 Шальке 04 7 14
7 Фрайбург 8 14
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18 Падерборн 8 1
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1 Локомотив 13 29
2 Зенит 13 29
3 Краснодар 13 27
4 Ростов 13 26
5 ЦСКА 13 26
6 Крылья Советов 13 17
...
16 Тамбов 13 8
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