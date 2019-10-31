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Марсело рассказал о панической атаке перед финалом Лиги чемпионов

Защитник "Реала" Марсело признался, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года.

"В такие моменты ты всегда на нервах, но в этот раз все было по-другому. Мне казалось, что я задыхаюсь.

Это началось ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре. Когда у тебя есть возможность войти в историю (выиграть третий розыгрыш Лиги чемпионов подряд), ты чувствуешь большой груз. И я его ощутил.

Я никогда не испытывал такого беспокойства раньше, думал даже позвонить врачу, но боялся, что он не позволит мне играть. А я должен был сыграть в этом финале.

В раздевалке у меня были проблемы с дыханием, но я напомнил себе, что миллионы детей мечтали бы сыграть в таком финале. Я велел себе успокоиться и завязать шнурки. Я понимал, что как только выйду на поле, все будет в порядке. Когда ты с мячом, с тобой не может случиться ничего плохого, так что хватит об этом думать.

Когда я вышел на поле, по-прежнему было тяжело дышать, и я подумал, что если этим вечером придется умереть — что ж, так тому и быть.

Был момент, когда я заплакал после вбрасывания, это длилось около десяти секунд. Такого никогда не случалось со мной раньше. Но потом я сказал себе: "Тебе надо закрывать этого соперника!» После этого я вернулся в реальность и играл так, словно был ребенком", — приводит слова Марсело The Players Tribune.

Sport24


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Теги: Марсело Реал
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