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«РБ Лейпциг» снова дал мастер-класс «Зениту», у питерцев вновь не получилось ничего

«Зенит» снова проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Rusfootball.info — о неудавшемся реванше «сине-бело-голубых».
Твиттер "Зенита"
«Зенит» угодил, пожалуй, в самую равную и напряжённую группу. Питерцы после трёх туров занимали второе место, но опережали «Бенфику», находившуюся на четвёртом месте, лишь на одно очко. Учитывая высокую плотность, каждое набранное очко имело колоссальное значение. И, конечно, «Зениту» нужно было обязательно побеждать дома.

Первый матч команд, проходивший две недели назад в Лейпциге, завершился поражением российского клуба. Тогда наставник питерцев Сергей Семак после матча прямо выражал недовольство действиями своей команды во втором тайме. «Зенит» сильно прижался к воротам и логично пропустил два мяча.

Впрочем, сложно сказать, что именно произошло с питерцами, но первый тайм второго матча сильно напоминал вторую половину первой встречи. «Лейпциг» безраздельно владел инициативой.

«РБ Лейпциг» снова дал мастер-класс «Зениту», у питерцев вновь не получилось ничего


Сложно сказать, на что рассчитывал наставник «Зенита» Сергей Семак, но питерский клуб выглядел трусливо. С первых минут хозяева отдали территорию и инициативу сопернику, который сыграл даже лучше, чем две недели назад. По сути, хозяева выставили пятерых защитников, решив обороняться с первых минут. Только беда «Зенита» заключалась в том, что с контратаками у команды явно не очень. В чемпионате России со всеми соперниками питерцы играют первым номером. Поэтому было странно рассчитывать на убедительную реализацию плана в матче с «Лейпцигом».

«Зенит» сыграл вторым номером, но зрелище получилось откровенно жалким. За весь тайм питерцы нанесли лишь три удара, из которых только один был действительно опасным. «Зенит» проигрывал по всем статьям – 35% против 65% по владению мячом, 3 удара против 11, 106 передач против 311. «Зенит» даже проиграл по пробегу.

В общем-то, уже с первых минут «РБ Лейпциг» наглядно продемонстрировал намерения. И на 14-й минуте гости забили, Хальстенберг пробил точно низом в дальний угол. Впрочем, хозяевам повезло. В начальной стадии атаки мяч угодил в руку Нкунку, а по новым правилам такие голы отменяются, VAR сыграл за «Зенит».

Этот момент так и не привёл в чувства хозяев. Вместо этого «Зенит» продолжил отсиживаться в обороне, а единственный реальный шанс создал на последних минутах. Дзюба вывел на ударную позицию Азмуна, тот катнул мяч мимо голкипера, но мяч предательски прокатился рядом с дальней штангой. Удивительно, но в этом моменте полупас-полуудар хозяев пытался замкнуть Иванович, успевший подключиться к атаке.



В целом, «Зенит» хоть и отсиживался в обороне, но «Лейпциг» практически ничего не создавал. Но в концовке тайма хозяева допустили ошибку, ставшую результативной. Ерохин неудачно выбивал мяч у линии штрафной и попал в ногу сопернику. Стандарт гости исполнили не слишком удачно, но мяч отскочил к Демме, который выстрелил точно в угол, Кержаков в этом эпизоде был бессилен.



Игра ва-банк

На второй тайм Семак выставил более атакующий состав. Началось всё с того, что на поле появился вместо Смольникова Караваев, который уже обжился в «Зените» и начал записывать в свой актив результативные действия. Только вот более активный фланг толком ничего не дал «Зениту». Караваев хоть и добавил в активности и агрессии, но, в целом, рисунок игры не поменялся. «РБ Лейпциг» был лучше и интереснее, а «Зениту» никак не удалось забрать мяч.

Пока «быки» хозяйничали на поле «Газпром Арены», у хозяев ничего не получалось. Но на 60-й минуте питерцы, наконец, создали классный момент. Дзюба выиграл верховую борьбу и покатил мяч на ход Азмуну, но иранец из пределов штрафной пробил почти по центру. С могучим ударом форварда «Зенита» справился голкипер «Лейпцига».

Впрочем, надежды на изменение игры быстро растоптали футболисты «РБ Лейпциг». Едва ли не в следующей атаке они забили второй. Форсберг мастерским пасом отправил мяч между Ракицким и Сантосом, а Забитцер обыграл Кержакова и закатил мяч в пустые ворота.



Пропущенный гол явно разозлил хозяев. Дзюба, у которого игра совершенно не получалась, на ровном месте спровоцировал конфликт с опекавшим его Упамекано. Форварду «Зенита» не понравилось, что соперник придерживал того во время борьбы. А следом Семак провёл вполне показательную и очень нетипичную замену. Ивановича заменил Дриусси.

Все попытки оживить игру толком ни к чему не привели. У «Зенита» был неплохой шанс после углового с ударом головой под перекладину. А в концовке Дзюба получил мяч почти у линии вратарской, но его удар заблокировали. Больше хозяева не создали ровным счетом ничего. «Зенит» не наиграл даже на гол и вполне заслуженно уступил «РБ Лейпциг» уже во второй раз подряд.

К слову, пресс-служба "Матч ТВ" явно смотрела другой матч. Иначе объяснить этот твит сложно. "Зенит" правда атаковал? Кого и где?



Ещё не конец

Несмотря на два поражения подряд, «Зенит» сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. Да, «РБ Лейпциг» уже не догнать, но теперь всё решится в матчах с «Лионом» и «Бенфикой». Две победы, безусловно, гарантируют питерцам выход в следующий раунд. Главный вопрос — как изменится игра «Зенита»? В матчах с «РБ Лейпциг» подопечные Семака совершенно не убедили, что они достойны места в следующем раунде.

Лига чемпионов

4 тур


"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.


"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович (Дриусси, 70), Азмун, Смольников (Караваев, 46), Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Оздоев.

"РБ Лейпциг": Гулач, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Кампл, 46), Мюкиле, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76).

Предупреждения: Ерохин, 6, Дзюба, 66, Упамекано, 66, Кузяев, 88.


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Теги: Зенит РБ Лейпциг
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 10 22
2 Боруссия Д 10 19
3 РБ Лейпциг 10 18
4 Бавария 10 18
5 Фрайбург 10 18
6 Шальке 04 10 18
...
18 Падерборн 10 4
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# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
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