«РБ Лейпциг» снова дал мастер-класс «Зениту», у питерцев вновь не получилось ничего

«Зенит» снова проиграл «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Rusfootball.info — о неудавшемся реванше «сине-бело-голубых».

Твиттер "Зенита"

Что делать, если за тысячу касаний не смог развернуться и пробить по воротам? НАОРАТЬ НА ОЗДОЕВА! ? #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/nv6d4ah3XS — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 5, 2019

«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной



Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7 — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019

Второй гол «Лейпцига». «Зенит» не успел вернуться после атаки. Но время еще естьhttps://t.co/skLrJP3ILm#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/tO4FiKywwK — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019

«Зенит» атаковал, но забивал «Лейпциг»



Впереди еще два матча#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/ercjhqnQLY — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019

Лига чемпионов



4 тур

"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2



Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.