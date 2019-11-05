«РБ Лейпциг» снова дал мастер-класс «Зениту», у питерцев вновь не получилось ничего

Первый матч команд, проходивший две недели назад в Лейпциге, завершился поражением российского клуба. Тогда наставник питерцев Сергей Семак после матча прямо выражал недовольство действиями своей команды во втором тайме. «Зенит» сильно прижался к воротам и логично пропустил два мяча.
Впрочем, сложно сказать, что именно произошло с питерцами, но первый тайм второго матча сильно напоминал вторую половину первой встречи. «Лейпциг» безраздельно владел инициативой.
Сложно сказать, на что рассчитывал наставник «Зенита» Сергей Семак, но питерский клуб выглядел трусливо. С первых минут хозяева отдали территорию и инициативу сопернику, который сыграл даже лучше, чем две недели назад. По сути, хозяева выставили пятерых защитников, решив обороняться с первых минут. Только беда «Зенита» заключалась в том, что с контратаками у команды явно не очень. В чемпионате России со всеми соперниками питерцы играют первым номером. Поэтому было странно рассчитывать на убедительную реализацию плана в матче с «Лейпцигом».
«Зенит» сыграл вторым номером, но зрелище получилось откровенно жалким. За весь тайм питерцы нанесли лишь три удара, из которых только один был действительно опасным. «Зенит» проигрывал по всем статьям – 35% против 65% по владению мячом, 3 удара против 11, 106 передач против 311. «Зенит» даже проиграл по пробегу.
В общем-то, уже с первых минут «РБ Лейпциг» наглядно продемонстрировал намерения. И на 14-й минуте гости забили, Хальстенберг пробил точно низом в дальний угол. Впрочем, хозяевам повезло. В начальной стадии атаки мяч угодил в руку Нкунку, а по новым правилам такие голы отменяются, VAR сыграл за «Зенит».
Этот момент так и не привёл в чувства хозяев. Вместо этого «Зенит» продолжил отсиживаться в обороне, а единственный реальный шанс создал на последних минутах. Дзюба вывел на ударную позицию Азмуна, тот катнул мяч мимо голкипера, но мяч предательски прокатился рядом с дальней штангой. Удивительно, но в этом моменте полупас-полуудар хозяев пытался замкнуть Иванович, успевший подключиться к атаке.
Что делать, если за тысячу касаний не смог развернуться и пробить по воротам? НАОРАТЬ НА ОЗДОЕВА! ? #ЗенитРБЛейпциг pic.twitter.com/nv6d4ah3XS— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 5, 2019
В целом, «Зенит» хоть и отсиживался в обороне, но «Лейпциг» практически ничего не создавал. Но в концовке тайма хозяева допустили ошибку, ставшую результативной. Ерохин неудачно выбивал мяч у линии штрафной и попал в ногу сопернику. Стандарт гости исполнили не слишком удачно, но мяч отскочил к Демме, который выстрелил точно в угол, Кержаков в этом эпизоде был бессилен.
«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7
Игра ва-банк
На второй тайм Семак выставил более атакующий состав. Началось всё с того, что на поле появился вместо Смольникова Караваев, который уже обжился в «Зените» и начал записывать в свой актив результативные действия. Только вот более активный фланг толком ничего не дал «Зениту». Караваев хоть и добавил в активности и агрессии, но, в целом, рисунок игры не поменялся. «РБ Лейпциг» был лучше и интереснее, а «Зениту» никак не удалось забрать мяч.
Пока «быки» хозяйничали на поле «Газпром Арены», у хозяев ничего не получалось. Но на 60-й минуте питерцы, наконец, создали классный момент. Дзюба выиграл верховую борьбу и покатил мяч на ход Азмуну, но иранец из пределов штрафной пробил почти по центру. С могучим ударом форварда «Зенита» справился голкипер «Лейпцига».
Впрочем, надежды на изменение игры быстро растоптали футболисты «РБ Лейпциг». Едва ли не в следующей атаке они забили второй. Форсберг мастерским пасом отправил мяч между Ракицким и Сантосом, а Забитцер обыграл Кержакова и закатил мяч в пустые ворота.
Второй гол «Лейпцига». «Зенит» не успел вернуться после атаки. Но время еще естьhttps://t.co/skLrJP3ILm#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/tO4FiKywwK— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Пропущенный гол явно разозлил хозяев. Дзюба, у которого игра совершенно не получалась, на ровном месте спровоцировал конфликт с опекавшим его Упамекано. Форварду «Зенита» не понравилось, что соперник придерживал того во время борьбы. А следом Семак провёл вполне показательную и очень нетипичную замену. Ивановича заменил Дриусси.
Все попытки оживить игру толком ни к чему не привели. У «Зенита» был неплохой шанс после углового с ударом головой под перекладину. А в концовке Дзюба получил мяч почти у линии вратарской, но его удар заблокировали. Больше хозяева не создали ровным счетом ничего. «Зенит» не наиграл даже на гол и вполне заслуженно уступил «РБ Лейпциг» уже во второй раз подряд.
К слову, пресс-служба "Матч ТВ" явно смотрела другой матч. Иначе объяснить этот твит сложно. "Зенит" правда атаковал? Кого и где?
«Зенит» атаковал, но забивал «Лейпциг»— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Впереди еще два матча#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/ercjhqnQLY
Ещё не конец
Несмотря на два поражения подряд, «Зенит» сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф. Да, «РБ Лейпциг» уже не догнать, но теперь всё решится в матчах с «Лионом» и «Бенфикой». Две победы, безусловно, гарантируют питерцам выход в следующий раунд. Главный вопрос — как изменится игра «Зенита»? В матчах с «РБ Лейпциг» подопечные Семака совершенно не убедили, что они достойны места в следующем раунде.
Лига чемпионов
4 тур
4 тур
"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.
Голы: Демме, 45+5, Забитцер, 63.
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович (Дриусси, 70), Азмун, Смольников (Караваев, 46), Ерохин (Кузяев, 85), Дзюба, Оздоев.
"РБ Лейпциг": Гулач, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Кампл, 46), Мюкиле, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Забитцер, Поульсен, Форсберг (Айдара, 76).
Предупреждения: Ерохин, 6, Дзюба, 66, Упамекано, 66, Кузяев, 88.