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В ближайшие дни может состояться встреча руководства ФИФА и РФС - источник

Руководители ФИФА и РФС могут встретиться в ближайшие дни.
Фото: РФС
По информации источника, в Баку, где 31 октября завершается юношеский чемпионат мира и фестиваль ФИФА по футболу 2026 года, прибыл генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. В это же время в Азербайджан прибудет президент ФИФА Джанни Инфантино. Ожидается, что руководители обсудят перспективы возвращения россиян на международную арену.

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Сегодня, 30 октября, международный CAS (спортивный арбитражный суд) допустил сборную России по хоккею до международных соревновании впервые с 2022 года.

В ноябре сборная России по футболу проведет две товарищеские встречи. Команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы.

Источник: "Чемпионат".

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