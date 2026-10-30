По информации источника, в Баку, где 31 октября завершается юношеский чемпионат мира и фестиваль ФИФА по футболу 2026 года, прибыл генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. В это же время в Азербайджан прибудет президент ФИФА Джанни Инфантино. Ожидается, что руководители обсудят перспективы возвращения россиян на международную арену.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Сегодня, 30 октября, международный CAS (спортивный арбитражный суд) допустил сборную России по хоккею до международных соревновании впервые с 2022 года.
В ноябре сборная России по футболу проведет две товарищеские встречи. Команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Узбекистаном, а также примет в Краснодаре сборную Венесуэлы.
Источник: "Чемпионат".
В ближайшие дни может состояться встреча руководства ФИФА и РФС - источник
Руководители ФИФА и РФС могут встретиться в ближайшие дни.
Фото: РФС