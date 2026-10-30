Объявлены все судейские назначения на матчи 13 тура РПЛ

"Рубин" – "Факел": судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Николай Иванов.
"Динамо" – "Ахмат": судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Александр Павлов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Эдуард Малый.
"Родина" – "Краснодар": судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Резников.
"Оренбург" – ЦСКА: судья – Игорь Капленков. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.
"Динамо" Махачкала – "Ростов": судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
"Балтика" – "Акрон": судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Веретешкин; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.
"Локомотив" – "Спартак": судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.
"Крылья Советов" – "Зенит": судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
Напомним, что по итогам 12 сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27 набранными очками, на второй строчке располагается московское "Динамо" с 25 баллами, тройку лидеров замыкает ЦСКА с таким же количеством очков в своем активе.
Источник: РФС.
Объявлены все судейские назначения на матчи 13 тура РПЛ
Стали известны судейские бригады, которые обслужат матчи 13 тура чемпионата России.
Фото: РФС