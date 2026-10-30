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"ПСЖ" объявил стартовый состав на матч с "Гавром"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике доверил место в воротах Матвею Сафонову на матч девятого тура чемпионата Франции против "Гавра".
Фото: Getty Images
Российский голкипер оказался в числе 11 футболистов, которые начнут встречу с первых минут.

"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Фернандес, Аклиуш, Маюлу, Торрес, Годс.

Парижане подходят к матчу в статусе лидера Лиги 1, имея 17 очков после восьми туров. Их предстоящий соперник замыкает таблицу чемпионата с двумя баллами.

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