"ПСЖ" объявил стартовый состав на матч с "Гавром"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике доверил место в воротах Матвею Сафонову на матч девятого тура чемпионата Франции против "Гавра".

Фото: Getty Images

Российский голкипер оказался в числе 11 футболистов, которые начнут встречу с первых минут.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Фернандес, Аклиуш, Маюлу, Торрес, Годс.



Парижане подходят к матчу в статусе лидера Лиги 1, имея 17 очков после восьми туров. Их предстоящий соперник замыкает таблицу чемпионата с двумя баллами.

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Гавр