Российский голкипер оказался в числе 11 футболистов, которые начнут встречу с первых минут.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Эрнандес, Динь, Заир-Эмери, Фернандес, Аклиуш, Маюлу, Торрес, Годс.
Парижане подходят к матчу в статусе лидера Лиги 1, имея 17 очков после восьми туров. Их предстоящий соперник замыкает таблицу чемпионата с двумя баллами.
"ПСЖ" объявил стартовый состав на матч с "Гавром"
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике доверил место в воротах Матвею Сафонову на матч девятого тура чемпионата Франции против "Гавра".
Фото: Getty Images