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9 игроков и 1 тренер пропустят 13-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Опубликован список футболистов и тренеров, которые не примут участие в следующем туре РПЛ из-за дисквалификаций.


Следующий тур пропустят Вячеслав Бардыбакин, Кристиян Бистрович и Стефан Лончар из "Акрона", Жоао Виктор из ЦСКА, Муталип Алибеков из махачкалинского "Динамо", Альберт Габараев из "Факела", Артем Мещанинов из "Родины", Жахонгир Урозов из "Рубина", Илья Вахания из "Краснодара", а также Андрей Талалаев-младший из "Балтики".

13-й тур чемпионата стартует матчем "Рубина" и "Факела". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене", стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

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