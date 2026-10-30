Счет в матче открыл защитник "Спартака" Надер Мохаммади. Ничью "Велесу" принес забитый гол форварда Карима Гираева. Итоговый счет - 1:1.
Первая лига
16 тур
Голы: Гираев, 54 - Мохаммади, 11.
"Велес": Купцов, Смирнов, Плиев, Колосков, Скворцов (Котов, 71), Кучугура (Бамматгереев, 55), Завезен, Галкин (Никин, 71), Садов (Шубин, 55), Гираев, Корольков (Мурза, 81).
"Спартак" Кострома: Шамов, Жилмостных, Бугриёв, Тарасов, Маляров, Мохаммади, Камилов (Киракосян, 65), Немченко (Чурсин, 65), Гурцкая (Караев, 65), Каптилович, Калмыков.
Предупреждения: Жилмостных, 4.
"Велес" сыграл вничью с костромским "Спартаком"
Московский "Велес" и костромской "Спартак" не смогли выявить победителя в матче 16-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Спартак" Кострома