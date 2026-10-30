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"Велес" сыграл вничью с костромским "Спартаком"

Московский "Велес" и костромской "Спартак" не смогли выявить победителя в матче 16-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Спартак" Кострома
Счет в матче открыл защитник "Спартака" Надер Мохаммади. Ничью "Велесу" принес забитый гол форварда Карима Гираева. Итоговый счет - 1:1.

Первая лига

16 тур

Голы: Гираев, 54 - Мохаммади, 11.

"Велес": Купцов, Смирнов, Плиев, Колосков, Скворцов (Котов, 71), Кучугура (Бамматгереев, 55), Завезен, Галкин (Никин, 71), Садов (Шубин, 55), Гираев, Корольков (Мурза, 81).

"Спартак" Кострома: Шамов, Жилмостных, Бугриёв, Тарасов, Маляров, Мохаммади, Камилов (Киракосян, 65), Немченко (Чурсин, 65), Гурцкая (Караев, 65), Каптилович, Калмыков.

Предупреждения: Жилмостных, 4.

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