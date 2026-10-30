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Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч "Локомотив" - "Спартак"

Объявлена судейская бригада на матч 13 тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
Главный судья – Артём Чистяков; помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Виктор Кулагин.

Матч 13 тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" состоится в воскресенье, 1 ноября, в 19:45 по столичному времени. На данный момент команда Михаила Галактионова занимает 13 место в таблице с 11 набранными очками, красно-белые располагаются на пятой строчке с 23 баллами в своем активе.

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