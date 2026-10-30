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"Галатасарай" опубликовал стартовый состав на матч Суперлиги

Турецкий "Галатасарай", за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков, опубликовал состав на игру против "Коньяспора".
Фото: ФК "Галатасарай"
Сегодня, 30 октября, состоится матч десятого тура чемпионата Турции между "Коньяспором" и стамбульским "Галатасараем". Встреча пройдет на стадионе "Медаш Конья Бююкшехир". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российский полузащитник Алексей Батраков вошел в стартовый состав "львов" на эту встречу.

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