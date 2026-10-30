Батраков отметился голевой передачей в чемпионате Турции

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков отметился голевой передачей в выездном матче против "Коньяспора" в рамках десятого тура чемпионата Турции.

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Российский футболист поучаствовал в результативной атаке стамбульской команды на 28-й минуте, ассистировав Юнусу Акгюну.



К моменту публикации материала "Галатасарай" ведёт со счётом 2:0. Встреча проходит в Конье на стадионе "Медаш Конья Бююкшехир".



Перед началом игры стамбульцы возглавляли таблицу Суперлиги, набрав 22 очка.