Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой

Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли попасть в Россию из-за проблем с электронными визами, сообщает Bild.У некоторых возникли проблемы еще в аэропортах Германии, тогда как других не пустили уже непосредственно в Санкт-Петербург. "Лейпциг" пытался решить этот вопрос, однако попытки клуба не увенчались успехом.Также в Россию не смог попасть арбитр матча команд в Юношеской лиге УЕФА Ференц Карако из Венгрии, из-за этого на игре работал резервный судья Василий Казарцев.Проблемы с визами возникли, так как система не распознает разницу между буквой О и нулем и зачастую отображает имя человека не полностью.Бесплатные электронные визы, действие которых распространяется только на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, ввели с 1 октября.Напомним, что "Лейпциг" обыграл на выезде "Зенит" со счетом 2:0. Юноши "Лейпцига" выиграли с таким же счетом.