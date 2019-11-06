Хабиб: "Локомотив" меня впечатлил

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".— Отличная игра.— Ну, три момента у него было, не забил.. И слава богу, что не забил.— А что писать? "Локомотив" меня впечатлил. Я не думал, что они так хорошо играют, честно признаюсь. Очень хорошая игра была.