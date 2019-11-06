Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, прокомментировал матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
— Как вам игра?
— Отличная игра.
— Как вам Криштиану? Не лучший матч в его исполнении?
— Ну, три момента у него было, не забил.. И слава богу, что не забил.
— Что напишете ему после игры?
— А что писать? "Локомотив" меня впечатлил. Я не думал, что они так хорошо играют, честно признаюсь. Очень хорошая игра была.
Sport24.ru
Хабиб: "Локомотив" меня впечатлил
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