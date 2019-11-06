Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение от "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов.
"Игра "Локомотива" оставила хорошие впечатления, могли выиграть. Боевая игра, я думал, будет хуже. Ожидал другую тактику, более закрытую, выжидательную и гроссмейстерскую. Но получилась хорошая игра, все нормально.
Поражения не заслужили сегодня! Но тут ничего не сделаешь, исполнительское мастерство у "Ювентуса" было искрометное, у нас таких игроков нет. Немногие так умеют сыграть в стенку, это был просто звездный час. Это мастерство", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Р. Билялетдинов: "Локомотив" не заслужил поражения
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