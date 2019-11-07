Нападающий "Реала" Родриго прокомментировал победу над "Галатасараем" (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
18-летний бразилец стал одним из главных героев матча, оформив хет-трик. Первые два гола он забил на 4-й и 7-й минутах, что позволило ему стать автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов. Он также стал самым молодым бразильцем, забившим в Лиге чемпионов.
"Я уже отнес мяч в свой шкафчик в раздевалке. Хочу, чтобы парни на нем расписались. Когда забивал третий гол, то уже понимал, что это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному: левой ногой, головой, правой. Когда уже направлялся в раздевалку, парни мне это напомнили.
Когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче. Он — десятка, который играет как девятка. Очень рад играть бок о бок с ним.
Безумно рад происходящему. Мечты становятся явью. С каждым днем я прибавляю чуть быстрее, чем сам мог ожидать. Но сохраняю настрой на тяжелый труд", — цитирует Родриго пресс-служба УЕФА.
Родриго: когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче
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