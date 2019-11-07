Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков недели ЛЧ по версии InStat

Лёша Миранчук – в тройке лучших футболистов четвёртого тура группового этапа #ЛигаЧемпионов по версии @InStatFootball ?? #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve https://t.co/YPBbzpSNPF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 7, 2019
Миранчук, забивший гол в ворота "Ювентуса", стал третьим с индексом 417. Лидером недели по версии InStat признан нападающий "Реала" Карим Бензема (468), забивший 2 гола и сделавший результативную передачу в игре с "Галатасараем" (6:0). На втором месте защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими (460, дубль в ворота "Интера").