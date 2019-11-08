Коста назвал свой гол в ворота "Локомотива" самым красивым в его карьере

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста вспомнил о своем забитом голе в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом" (2:1).

Коста забил эффектный мяч, совершив слаломный проход мимо нескольких игроков, принеся победу своей команде на 93-й минуте."Я был на позиции "десятки", и мне трудно было найти свободное пространство. Потом я решил сместиться немного левее.Когда прошел двух защитников, то увидел, что есть свободное место перед воротами, а Игуаин отдал мне умелую передачу в одно касание. Это самый красивый гол в моей карьере. Обычно я не снимаю майку после забитых голов, но тогда я почувствовал освобождение", — цитирует Косту Sky Sport Italia.