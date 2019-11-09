Вратарь "Славии": поведение игроков "Барсы" после матча оставляло желать лучшего

Голкипер "Славии" Ондржей Коларж остался недоволен поведением игроков "Барселоны" после матча Лиги чемпионов."После матча тер Штеген ждал меня в подтрибунном помещении. Он остановил меня и сказал, что уже давно не видел такой хорошей игры и что ему понравилось, как я работал с мячом ногами. Он остался подождать меня, чтобы сказать всё это. Для меня это стало замечательной наградой. Услышать такие слова от такого великого вратаря… У меня бегут мурашки по коже, когда просто думаю об этом. Месси и другие игроки "Барсы" ушли и даже не поздравили нас. Это немного огорчает. Мы с нетерпением ждали встречи с ними и обмена футболками в конце матча, но их отношение оставляло желать лучшего", - цитирует Коларжа AS.