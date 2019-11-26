"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Олимпиакосом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов - 4:2.
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 - Эль-Араби, 6, Семеду, 19.
"Тоттенхэм": Гассанига, Алдейвейрелд, Санчес, Роуз, Орье, Уинкс, Дайер (Эриксен, 29), Алли (Ндомбеле, 83), Моура (Сиссоко, 61), Сон, Кейн.
"Олимпиакос": Жозе Са, Мерия, Семеду, Цимикас, Элабделлауи, Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 74), Камара, Масурас, Поденсе (Ранджелович, 78), Эль-Араби (Герреро, 85).
Предупреждения: Семеду, 39, Алдервейрелд, 62, Бухалакис, 68, Цимикас, 71, Поденсе, 75.
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 и победил "Олимпиакос"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»