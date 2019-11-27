Моуринью: в перерыве матча с "Олимпиакосом" пришлось быть мягкой версией самого себя

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал, о чем говорил со своими футболистами в перерыве матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (4:2). Лондонцы после первого тайма уступали со счетом 1:2, но сумели добыть волевую победу."В перерыве пришлось быть мягкой версией самого себя. Я чувствовал, что игрокам нужно немного любви, а не критика, чтобы они зарядились позитивными эмоциями. Нужно было их успокоить. Затем мы немного поговорили о тактике, внесли позиционные корректировки, но в основном речь шла об уверенности в сложной ситуации.Ранний пропущенный гол дома не добавляет оптимизма, пусть они и говорят: "0:1, ничего страшного". Настроение было не очень, хотя болельщики проявили себя фантастически. Они не пытались давить на игроков, а хотели поддержать. И во втором тайме последовали реакция, был нужный настрой, команда отыгралась и побежала за победой, хотя понимала, что даже ничья выведет нас в плей-офф. Надеюсь, следующий домашний матч парни сразу же начнут уверенно", — цитирует Моуринью Sky Sports.Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для "Црвены Звезды" (3 очка) и "Олимпиакоса" (1). При этом "Тоттенхэм" не сможет сместить с первого места в группе В "Баварию" (15).