Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия поделился впечатлениями от матча предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (0:2).
"Споры в моменте с первым голом? Надо было лучше играть. Выигрывать, чтобы решать вопрсоы с выходом в плей-офф. Или хотя бы увозить домой ничью. "Зенит" играл, как мы и представляли — плотно в защите, быстро в контратаках.
В первом тайме нам не хватило хладнокровия, быстро теряли мяч, только отобрав его. В начале второго играли гораздо лучше, но слишком стереотипно действовали в центре, где шло большинство наших атак.
Почему выбрал такой состав и поставил Денайра в опорной зоне? Надо было поставить крепкого парня в центр. Вообще мы должны были играть весь матч, как те 15 минут второго тайма. Не надо было пропускать в самом конце первого тайма, и надо было отыгрываться сразу в начале второго", - цитирует Гарсию Sport24.
Гарсия: "Лион" должен был играть весь матч с "Зенитом" так, как 15 минут второго тайма
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