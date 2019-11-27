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Гарсия: "Лион" должен был играть весь матч с "Зенитом" так, как 15 минут второго тайма

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия поделился впечатлениями от матча предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом" (0:2).

"Споры в моменте с первым голом? Надо было лучше играть. Выигрывать, чтобы решать вопрсоы с выходом в плей-офф. Или хотя бы увозить домой ничью. "Зенит" играл, как мы и представляли — плотно в защите, быстро в контратаках.

В первом тайме нам не хватило хладнокровия, быстро теряли мяч, только отобрав его. В начале второго играли гораздо лучше, но слишком стереотипно действовали в центре, где шло большинство наших атак.

Почему выбрал такой состав и поставил Денайра в опорной зоне? Надо было поставить крепкого парня в центр. Вообще мы должны были играть весь матч, как те 15 минут второго тайма. Не надо было пропускать в самом конце первого тайма, и надо было отыгрываться сразу в начале второго", - цитирует Гарсию Sport24.


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Теги: Гарсия Лион Зенит
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